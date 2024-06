Już w środę zobaczymy zwycięskie prace z IX Miejskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Zielona Góra jest piękna, bo jestem jej częścią”

IX Miejski Konkurs Plastyczny. Wernisaż

Konkurs składał się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie profesjonalni artyści plastycy po obejrzeniu 263 prac nadesłanych z 18 zielonogórskich szkół i placówek kulturalnych wyłoniło do II etapu konkursu łącznie 79 uczniów. Dzieci i młodzież, która przeszła do drugiego etapu wzięła udział w warsztatach plastycznych odbywających się w Galerii Pro Arte. Tworzyły pod okiem artystek zrzeszonych w Okręgu Zielonogórskiego ZPAP w czterech odmiennych technikach: grafikę prowadziła Florentyna Bukowicz, malarstwo Ewa Dębowska, kolaż Liwia Litecka, a rysunek Anna Zawadzka-Dziuda. Następnie odbyły się drugie, finałowe obrady Jury, w której komisja porównywała prace zgłoszone do pierwszego etapu z tymi powstałymi podczas warsztatów. Z tych prac zostali wyłonieni zwyciężcy.

Jak podkreśliło Jury, w skład którego powołani zostali: Prezes OZ ZPAP Tomasz Daiksler, Kierowniczka Galerii Anna Zawadzka-Dziuda, Sekretarz OZ ZPAP Florentyna Bukowicz i koordynatorka Projektu Liwia Litecka - Wybór był niezwykle trudny, gdyż tegoroczny poziom był bardzo wysoki!