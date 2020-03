Uszkodzenie sieci wodociągowej na Jędrzychowie w Zielonej Górze. Część dzielnicy bez wody

Wody nie ma od ul. Kąpielowej w kierunku ul. Kożuchowskiej.

Około godz. 21.30 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. poinformowały, że pracownicy firmy cały czas pracują nad naprawą wodociągu i przywróceniem dostawy wody. Niestety, z uwagi na trudne warunki i trudny dostęp do miejsca powstałego uszkodzenia, roboty się przedłużają. Ale jak zapewnia firma, będzie prace będą prowadzone do skutku. Jednak na tę chwilę trudno określić ile czasu to jeszcze potrwa.

Wodociągi proszą kierowców, aby w miarę możliwości omijali ulicę Jędrzychowską na wysokości ul. Mokrej i ul. Kąpielowej.

Aktualizacja. Godz. 22.40

Jak poinformowali nas na miejscu pracownicy wodociągów, prace naprawcze mogą potrwać nawet do rana. Ale woda w kranach może pojawić się już wcześniej.