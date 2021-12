UWAGA! Centrum Przyrodnicze ogłosiło konkurs pn. "Kartka świąteczna" - jest jeszcze czas aby wziąć udział!

Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze ogłosiło przedświąteczny konkurs. To ukłon w stronę kreatywności dzieci i młodzieży z naszego miasta. Do końca tygodnia, czyli do 12 grudnia, dzieci i młodzieży w wieku 3-14 lat mogą wziąć udział w w trzeciej edycji przedsięwzięcia pn. „Kartka Świąteczna".

- Ma być to kartka samodzielnie wykonana, kartka autorska. Każdy uczestnik może do nas dostarczyć jedną pracę. Taki optymalny rozmiar jest do formatu A5. Regulamin znajduje się na naszej stronie internetowej i na naszym profilu facebookowym - wyjaśnia Krystyna Walińska kierownik Centrum