Uwaga Lubuszanie! Nadciągają upały. IMGW wydało ostrzeżenie dla naszego województwa

IMGW ostrzega przed upałami!. Będzie naprawdę gorąco. Synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień od 30 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy będzie się wahała od 18 do 20 stopni.

Czeka nas upalny tydzień

Gorąco będzie nie tylko na południu Lubuskiego. Również w północnej części regionu słupki rtęci pokażą niemal 30 kresek. Upały wróciły do Polski po kilkunastu chłodniejszych i kilku bardzo deszczowych dniach. Według IMGW najcieplej ma być w centrum kraju we wtorek 15 sierpnia. Upały mają panować w kraju przez cały przyszły tydzień, a pierwszym dniem upałów jest właśnie niedziela 13 sierpnia.

Jak sobie radzić w czasie upałów?

Nawodnienie organizmu jest niezbędne, gdy na dworze panują wysokie temperatury. Musimy pamiętać, że w trakcie upału nasz organizm wydziela pot, a co za tym idzie, traci wodę i sole mineralne. Gdy sięgamy po napój, warto zwrócić uwagę na jego skład. Nie każdy będzie bowiem dobrym wyborem. Szczególnie dotyczy to alkoholu. Picie napoi procentowych w upalne dni może powodować groźne wahania ciśnienia, rozszerzanie się naczyń krwionośnych i zaburzenia rytmu serca. Pierwszą rzeczą po jaką powinniśmy sięgać w upalne dni, jest woda. Tutaj do wyboru mamy zarówno wodę gazowaną, jak i niegazowaną. Obie nawadniają w tym samym stopniu, więc można wybrać dowolną,wedle własnego uznania.