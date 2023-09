Uwaga! To będzie tropikalny weekend. Jest ostrzeżenie dla Lubuskiego!

Upalnie zacznie robić się już w piątek, bo na sam początek weekendu w wielu miejscach w kraju będzie aż 30 stopni Celsjusza.

W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu. W centrum termometry wskażą do 27 stopni. Na krańcach zachodnich Polski może pojawić się nawet do 30 stopni. Wiatr tego dnia będzie słaby i umiarkowany z kierunku południowo-wschodniego - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.