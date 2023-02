Uwaga wichura w nocy. Zaatakuje orkan Otto. Porywy wiatru o prędkości 100 km/h! Są ostrzeżenia IMGW i RCB

Orkan Otto uderzy w województwo lubuskie

Porywy wiatru osiągające prędkość ponad 100 km/h!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, dotyczące silnego wiatru w Lubuskiem. Według prognozy wichura ma wystąpić w piątek (17 lutego) w godzinach wieczornych - ok. 18.00-19.00. Zjawisko ma utrzymywać się do soboty (18 lutego), do godz. 6.00-9.00.