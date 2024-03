W Dolinie Gęśnika czuć już wiosnę! Setki żonkili rozkwitły wzdłuż rzeczki. Nieśmiało pojawiają się też przebiśniegi |ZDJĘCIA

Wiosna w Dolinie Gęśnika

Jednak to nie tylko infrastruktura sprawia, że Dolina Gęśnika jest wyjątkowym miejscem. O tej porze roku, wokół rzeczki, można podziwiać setki żółtych, pięknie rozkwitniętych żonkili. Ich delikatne kwiaty nie tylko dodają uroku temu miejscu, ale, co najważniejsze, stanowią wyraźny znak nadchodzącej wiosny. Rozkwitające powoli drzewa, trawy zaczynające się zielenić oraz śpiew ptaków dopełniają obrazu tej magicznej – wiosennej scenerii.

Luty już dawno nie jest postrzegany jako miesiąc zimowy. To próg wiosny! Idealnie widać to w bajecznym Zatoniu, gdzie można już podziwiać przebiśniegi, nasycone fioletem krokusy, rosnący czosnek…

To idealne miejsce, aby chwilę odpocząć, zrelaksować, wziąć głęboki wdech delektować się pięknem budzącej się do życia natury. Dla rodzin to również doskonała okazja do spędzenia aktywnie czasu na świeżym powietrzu niezależnie od wieku czy zainteresowań.