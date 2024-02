Wiosna w Zatoniu! Przebiśniegi, zieleń, słońce, śpiewające ptaki, klimat tajemniczych ruin i tłumy spacerowiczów | ZDJĘCIA

- Dzisiaj jestem sam, ale jak mam ochotę, to podpinam pod tę piękną karbonową ramę przyczepkę i razem z synem tu przyjeżdżamy. Mieszkamy w Zielonej Górze i do Parku Książęcego mamy 25 km. Dla 4-latka to za duży dystans, ale dla wkręconego w kolarstwo ojca raptem 15-20 minut drogi. Uwielbiam tu przyjeżdżać szczególnie rano, kiedy jeszcze nikogo nie ma. Cisza, spokój. Wtedy najlepiej czuć to miejsce - podkreśla pan Michał.