W Krężołach święto. Uroczyście otwarto świetlicę wiejską. Cóż tam będzie się działo?!

Mieszkańcy będą się integrować w nowoczesnej sali wiejskiej

Miejsce wpisuje się w strategię rozwoju gminy Sulechów

Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys dodał, że to wspólne wysiłki i determinacja zaowocowały stworzeniem miejsca, które wpisuje się w strategię rozwoju gminy Sulechów oraz mieszkańców wsi. Natomiast wojewoda Władysław Dajczak zaznaczył, że jest przekonany, iż sala wiejska w Krężołach otworzy przed mieszkańcami nowe perspektywy i będzie inspirowała do dalszych inicjatyw.

Koszt inwestycji to 3,7 mln zł, z czego 2,5 mln zł to dofinansowanie z z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.