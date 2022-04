W Lubuskiem coraz więcej uchodźców z Ukrainy chce podjąć pracę

Z danych opublikowanych przez Idea HR wynika, że na ten moment, około 3 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, podjęło pracę w Lubuskiem. W naszym regionie znajdują oni pracę w sektorze rolniczym, turystycznym, handlu oraz przy drobnych pracach przemysłowych

– Widzimy, że rośnie liczba osób gotowych do podjęcia pracy, ale szacujemy, że póki co chętnych jest więcej niż ofert. Na przeszkodzie do swobodnego zatrudniania osób z Ukrainy stoi kilka barier. Podstawowa to brak kompetencji językowych na wystarczającym poziomie. Problemem może być także zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziećmi uchodźczyń, kiedy te podejmować będą prace – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak, ekspert rynku pracy z firmy Idea HR Group z województwa lubuskiego.