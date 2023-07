W Lubuskiem trwa sezon na jagody. Trzeba uważać, bo mogą być źródłem groźnej choroby

U sprzedawców na targowiskach i przy drogach można już kupić jagody czy poziomki. Tańsza opcja to spacer po lesie w poszukiwaniu tych smacznych owoców. Przed degustacją musimy jednak pamiętać o ich dokładnym umyciu. Brudne mogą być źródłem bąblowicy. To groźna choroba wywoływana przez tasiemca, którego nosicielami są przede wszystkim lisy.

Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych zwierząt i mogą dostać się do organizmu człowieka między innymi poprzez przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk czy spożycie skażonej żywności. Pasożyty przemieszczają się drogą naczyń krwionośnych do różnych narządów. Najczęściej osadzają się w wątrobie czy płucach, ale mogą pojawić się także w nerkach, śledzionie, ośrodkowym układzie nerwowym, kościach i oku. Mogą tam przebywać nawet kilka lat po zjedzeniu jaj pasożyta - mówi Izabela Niekrasz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie.