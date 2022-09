W niedzielę dzieci same zdecydują, jakie urządzenia i zabawki pojawią się w ogrodzie botanicznym w Zielonej Górze Leszek Kalinowski

Dzieci i ryby nie mają głosu? Dość tego. Dzieci wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne do zabawy. Tymczasem to dorośli za nich decydują. Na szczęście to się zmieni i w niedzielę najmłodsi mieszkańcy miasta będą decydować, jakie zabawki i urządzenia pojawią się w ogrodzie botanicznym.