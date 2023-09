W Ochli powstaje niezwykła atrakcja turystyczna. Będzie działać cały rok. Kiedy otwarcie? Jak idzie budowa?

Serpentyny kolorowych zjeżdżalni widzą przejeżdżający ul. Botanicznej w kierunku Ochli. Jest już park linowy z minigolfem, plaże - piaszczysta i trawiasta, strefa boisk oraz m.in. mały plac zabaw dla dzieci.

Na terenie przebudowywanego kąpieliska trwają prace porządkowo – wykończeniowe. Najtrudniejsze do wykonania będą te związane z wodą.

– Jest napuszczana woda do największego basenu, w którym będą robione próby technologiczne w najbliższych dniach – mówi dalej dyrektor Jagiełowicz. – To trudny obiekt do wykonania. Jest dużo skomplikowanej wielowątkowej pracy, próby ustawienia filtrów, pomp, historie związane z uzdatnianiem wody. To ciężki czas przed nami.