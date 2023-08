W parku przy pałacu w Zielonej Górze Starym Kisielinie ludzie chętnie siadają na tych ławkach i robią sobie zdjęcia

– Dla kobiety jest to fizycznie ciężka praca, ale satysfakcja później jest ogromna – podkreśla. – Na początek trzeba mieć koncepcję, jaka figura ma wyjść. Trzeba popracować z drewnem, przemierzyć go, rozplanować, gdzie będą poszczególne elementy danej rzeźby, a potem krok po kroku odrzucać to, co będzie niepotrzebne.