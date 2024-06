W Paryżu chcą spełnić marzenia. Zielonogórzanin Filip Matczak zagra na igrzyskach

Żywiołowo i emocjonująco

Popularny „Fifi” ponad dwa tygodnie temu wspólnie z kolegami z reprezentacji Polski awansował do turnieju finałowego igrzysk olimpijskich w koszykówce 3x3. Przypomnijmy, to nowa odmiana basketu, która po raz pierwszy pojawiła się w programie olimpijskim przed trzema laty, w Tokio w 2021 roku. Od razu zyskała sporo rzeszę fanów. Basket w tej formule jest szybki, żywiołowy, interesujący, a – co najważniejsze – trzymający często w napięciu do ostatnich sekund meczu i nieprzewidywalny.