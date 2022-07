W tę niedzielę nie siedź w domu, wędruj z przewodnikiem winiarską ścieżką z Droszkowa do Zaboru!

Spacer z PTTK

Spacer winiarską ścieżką po Droszkowie, Zaborze i okolicy odbędzie się 31 lipca (niedziela).

Trasa liczy ok. 11 km.

Zbiórka uczestników i odjazd do Droszkowa z Centrum Przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Zielonej Górze o godz. 10:39, autobusem linii nr 25. Jak informuje PTTK można wsiadać na trasie przejazdu autobusu.

Uczestnicy powędrują leśnymi duktami do Lipy PTTK posadzonej w 70. rocznicę istnienia Stowarzyszenia, i dalej do Lubuskiego Centrum Winiarskiego w Zaborze oraz Pszczelarni Słodnik. Odwiedzą mini tężnię, ścieżkę edukacyjną dotyczącą pszczół i posłuchają o leczniczym wpływie uloterapi w tzw. apiinhalatoriach (domkach do inhalacji powietrzem z ula).

Przewodnik opowie gawędę historyczną i przekaże informację o zasadach zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych.

Spacer zakończy się na przystanku MZK w Droszkowie, około godz. 17.00.

Wycieczkę poprowadzi Beata Musiałowska – przewodnik turystyczny PTTK.