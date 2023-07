W tym tygodniu będą nowe utrudnienia na dwóch ważnych skrzyżowaniach w Zielonej Górze. Co tam będzie robione? Jak długo potrwają?

Na ulicach Zielonej Góry. Nowe utrudnienia

Drugie z nowych utrudnień na ulicach Zielonej Góry będzie miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Lwowskiej. Zacznie się od 26 lipca. Przyczyny to przebudowa tego skrzyżowania oraz remont sieci wodociągowej. W tym przypadku planowany okres realizacji prac to ok. trzy miesiące.

– Na skrzyżowaniu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, a jezdnie zostaną zawężone do jednego pasa ruchu. Planowany okres realizacji prac ok. 5 dni – informuje urząd miasta.

Inwestycje w Zielonej Górze. Dwie na wielu ulicach w centrum

Przypomnijmy, Inteligentny System Transportowy obejmuje przebudowę wybranych sygnalizacji świetlnych i ich dostosowanie do działania miejskiego systemu sterowania ruchem. Autobusy zostaną doposażone w nadajniki, umożliwiające nadanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej.

Urząd Miejski w Zielonej Górze wylicza, że dzięki projektowi powinien skrócić się czas przejazdu na odcinkach objętych systemem przede wszystkim dla komunikacji zbiorowej, ale także dla pozostałych pojazdów bez pogorszenia warunków ruchu na drogach poporządkowanych.

Natomiast prace realizowane w różnych częściach miasta przez spółkę Zielonogórskie Wodociągi to projekt „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra - etap I”. 12 zadań to budowa sześciu kilometrów kanalizacji deszczowej, 5 zbiorników na wody opadowe, 9 separatorów, które pozwalają wprowadzić do cieków wody opadowe podczyszczone. Poza tym ponad dwa kilometry sieci deszczowej zostanie poddanych renowacji.

