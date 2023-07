Po pożarze odpadów w Zielonej Górze Przylepie cały czas trwają badania jakości powietrza

W akcji gaszenia pożaru hali wypełnionej beczkami z niebezpiecznymi odpadami na terenie dawnych Zakładów Mięsnych w Zielonej Górze Przylepie wzięło udział ponad 370 strażaków, w tym 160 strażaków PSP oraz ochotnicy. Uczestniczyło też ponad sześćdziesiąt różnych specjalistycznych pojazdów.

– To, co się wydarzyło, to jest katastrofa i tak naprawdę wszyscy od soboty, godz. 15.30 zajmowaliśmy się tym, aby zapobiec sytuacji, która mogła być niebezpieczna nie tylko dla mieszkańców Przylepu, ale całej Zielonej Góry – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. – Zakłady Mięsne w Przylepie nie były podłączone do miejskiej kanalizacji deszczowej, ani sanitarnej. Gdyby się tam dostały wody z akcji gaszenia, mogłoby dojść do niebezpiecznej sytuacji związanej z funkcjonowaniem naszej oczyszczalni ścieków.