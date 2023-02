W Zielonej Górze mamy jedne z najniższych podatków od nieruchomości w Polsce!

Gorzów i Zielona Góra, to te miasta wojewódzkie, gdzie jest jeden z najniższych podatków od nieruchomości. Tak wynika z przygotowanego przez HRE Investments zestawienia dotyczącego stawek podatków w stolicach wszystkich regionów w Polsce. W obu lubuskich stolicach wysokość stawek w większości podatków jest taka sama. Za 1 mkw. gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej gorzowianie i zielonogórzanie płacą 1,12 zł podatku (w Polsce to przeważnie 1,16 zł). Za 1 mkw. gruntu pod budownictwo mieszkalnego podatek wynosi 0,86 zł (najczęściej w kraju jest to 1,00 zł), a za pozostałe grunty - 0,59 zł (w kraju z reguły jest to 0,61 zł).

Gorzowianie i zielonogórzanie mają także taką samą wysokość podatku od budynków lub ich części, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. W obu miastach to 28,67 zł/mkw. (w Polsce to najczęściej 28,78 zł). Różnica jest natomiast w podatku od „pozostałych” budynków. W Gorzowie to 9,61 zł/mkw., a w Zielonej Górze – 5,24 zł/mkw. i jest to najniższa stawka wśród wszystkich miast wojewódzkich. W całej Polsce to przeważnie 9,71 zł.