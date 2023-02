Co za uczucie?! Zielona Góra jest "w związku" z Gorzowem

Skąd wziął się viral „w związku”?

Wszystko zaczęło się od tego, że pewien pan Andrzej, mężczyzna raczej starszej daty, ustawił status na Facebooku, że jest w związku z… panem Józefem. Ten drugi zdziwił się i zapytał w komentarzu: „co to ma być[?]”. Pan Andrzej odpowiedział na to: „przepraszam coś się kliknęło nie wiem co to jest”.

Cała wpadka została wychwycona przez jednego z internautów i zaczęła żyć własnym życiem.