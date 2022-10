W Zielonej Górze można zostać morsem. W najbliższą niedzielę kolejna grupa zaczyna sezon. Sprawdź, jak dołączyć

Morsowanie w Zielonej Górze. Kolejna grupa morsów zaczyna sezon

EKM Lubuskie Morsy to inaczej Ekskluzywny Klub Morświna Lubuskie Morsy. Zapoczątkowała go grupa znajomych, których połączyła miłość do zimna i kąpieli w lodowatej wodzie.

– Nasza grupa wciąż się rozrasta, przybywa nam nowych członków, których zimna woda wciągnęła na dobre. Jesteśmy bardzo różni, ale każdy z nas ma w sobie coś z wariata, odrobinę szaleństwa – w końcu w środku zimy wchodzimy regularnie do lodowatej wody. I to całkowicie dobrowolnie – mówi Radosław Brodzik.

Kto morsuje, ten przekonuje, że morsowanie poprawia samopoczucie i redukuje stres.