W Zielonej Górze odbył się charytatywny bieg dla Bożenki. Pięć kilometrów dla nastolatki, która potrzebuje pomocy

Bożenka Szadkowska dziękuje za każdy gest wsparcia i życzliwości

Pomóżmy Bożence, liczy się każda złotówka

Byłam słaba, nie miałam apetytu, wszystko mnie bolało, ale nie poddałam się i wreszcie - 29 kwietnia u.br. - przeprowadzony został zabieg usunięcia guza i wszczepienia endoprotezy. I chociaż operacja się udała, to nie był jednak koniec mojej walki o zdrowie. Przede mną była bowiem bolesna rehabilitacja, jak dziecko od nowa uczyłam się chodzić, powoli stawiałam krok za krokiem. Poza tym musiałam jeszcze przyjąć agresywną chemioterapię pooperacyjną. Niestety, po badaniu diagnostycznym chemioterapia została zawieszona.

Obecnie czekam na leczenie celowane - będę otrzymywała lek, który ma zapobiec przerzutom, nie jest on jednak refundowany przez NFZ. Jedna dawka to koszt około 12 tysięcy zł, a żeby to leczenie było skuteczne, potrzebuję minimum 12 dawek. Dla moich rodziców jest to wydatek ponad ich możliwości finansowe, tym bardziej, że moje dotychczasowe leczenie pochłonęło ich wszystkie oszczędności. Dlatego proszę Was o wsparcie. Każda, nawet najmniejsza pomoc, jest dla mnie ważna, może bowiem zmienić mój obecny świat i dać mi największe szczęście, a jest nim życie bez choroby.