W Zielonej Górze otwiera się park handlowy. Na handlowej mapie miasta pojawia się nowe miejsce na zakupy

Zakupy w Zielonej Górze. Nowy park handlowy. Nowe marki

Kilka sklepów w jeden dzień otworzy się w nowym parku handlowym przy ul. Zacisze w Zielonej Górze. Do tej pory w mieście Górze nie było takich miejsc, jak Kakadu i Tedi. Podobnie, najbliższe sklepy Dealz były w Świebodzinie i Nowej Soli.

Handel w Zielonej Górze. Sklepy, które już były

Nową siedzibę w Green Parku będzie miał sklep sieci Neonet. Do lutego mieścił się przy ul. Wojska Polskiego, gdzie działał kilkanaście lat. Teraz ma większą salę sprzedażową i dostęp do większego parkingu. Zwiększono też zatrudnienie z siedmiu do 12 osób. Również Neonet zaprasza na w poniedziałek na promocje.

W nowym parku handlowym będzie działać też kolejna w Zielonej Górze Żabka i Pepco oraz drogeria.

Jakub Jankowski, starszy specjalista ds. Public Relations sieci Rossmann wylicza, że sklep tej sieci w nowym parku handlowym będzie siódmym w Zielonej Górze.

Parterowy budynek, który liczy 3,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni.