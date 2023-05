W Zielonej Górze ruszyło czytanie Pisma Świętego. Czytanie Biblii siedem dni w tygodniu przez tydzień. A na koniec festyn!

Czytanie Pisma Świętego odbywa się w Zielonej Górze trzeci raz. Wydarzenie rozpoczęło się w niedzielę, 21 maja mszą św. o godz. 18 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Kilińskiego. Organizatorem jest Fraternia Franciszkańska „Effatha”, która od wielu lat skupia mieszkańców z parafii. W 2021 roku pierwszy raz członkowie wspólnoty podjęli się czytania Pisma Św. w dzień i nocy, z przerwami na msze przez tydzień. „Biblia 24/7” to akcja ewangelizacyjna, która pokazuje znaczenie Pisma Św. w życiu chrześcijan.

Ludzie bardzo słabo znają Pismo święte. To nieroztropność człowieka, gdy nie zna słów Boga, który nas stworzył. Po to jest ta akcja, aby przybliżyć ludziom Słowo Boże. Chodzi o to, aby bardziej poznawać i odkrywać Boga w swoim życiu - mówi ojciec Arkadiusz Dąbek