Walentynki w Zielonej Górze. Można pójść na koncert muzyki kubańskiej. To będzie muzyczna podróż na Kubę

Co robić na Walentynki w Zielonej Górze?

- Święto zakochanych można obchodzić na różne sposoby. My w tym dniu przygotowaliśmy dla Państwa coś wyjątkowego. Muzyczna podróż na Kubę, do krainy gorących rytmów, żywiołowego tańca oraz pięknych piosenek o miłości. Tego wieczoru każdy będzie mógł na chwilę zapomnieć o zimie i zaczerpnąć słonecznej energii płynącej prosto z ulic Hawany, serca Kuby - zapraszają organizatorzy wydarzenia.

W walentynki, 14 lutego można pójść na koncert muzyki kubańskiej w Zielonej Górze. W The Droshkoov Theatre wystąpi Yaremi de las Mercedes Kordos z zespołem "The Cuban Latin Jazz".

Yaremi de las Mercedes Kordos. Hawańska wokalistka i instrumentalistka

Yaremi de las Mercedes Kordos urodziła się na Kubie. Ukończyła Konserwatorium Muzyczne im. Amadeo Roldana na Kubie, gdzie studiowała gitarę klasyczną i wokal. Do jej największych dokonań przed wyjazdem do Europy można zaliczyć współpracę z Buena Vista Social Club oraz reprezentowanie Kuby na Cultural Festival of Ceiba w meksykańskim mieście Tabasco.

Ceny biletów: