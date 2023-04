Warsztaty baletowe z Waldemarem Wołkiem - Karaczewskim. To się nazywa mistrzowski weekend

Balet kojarzy się nie tylko z dużymi ośrodkami w Polsce. Także od lat jest on obecny w Zielonej Górze. I można się uczyć od najlepszych m.in. Waldemara Wołka-Karaczewskiego, który tańczył na najważniejszych światowych scenach. Właśni odbywa się z nim warsztaty.

Warsztaty baletowe z mistrzem

Jak się udało zaprosić takiego mistrza na warsztaty w Zielonej Górze?

- Chodziliśmy do tej samej szkoły baletowej w Warszawie. Ja byłam na wydziale pedagogicznym, pan Waldemar na wydziale baletmistrzowskim. I choć przez lata nie mieliśmy ze sobą kontaktu, to jednak znajomość pozostała – mówi prowadząca sekcję baletową w Społecznym Ognisku Artystycznym - Aniela Anna Sidło (absolwentka warszawskiej szkoły baletowej oraz kierunku pedagogika tańca w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina - obecnie Uniwersytet Muzyczny w Warszawie): – Po wielu latach okazało się, że Waldemar mieszka teraz w Legnicy i spróbowałam dotrzeć do niego. Udało się i zaprosiłam go na warsztaty. Te są już kolejnymi. Bardzo się z tego cieszę, bo to są ogromne korzyści dla nas.

Mistrzowskie piruety i nie tylko

Zdaniem pani Anieli, ktoś kto tańczył na wszystkich najważniejszych scenach świata, może nauczyć bardzo wiele. Może zwrócić uwagę na detale, których ktoś bez tak dużego doświadczenia, nie jest w stanie zauważyć.

- Praca w ruchu amatorskim jest zupełnie inna niż z zawodowcami – zauważa Aniela Sidło. – Spotykamy się rzadziej. A balet wymaga systematycznej, długotrwałej i intensywnej pracy.

Uczestniczki warsztatów mówiły, że są wdzięczne za tyle uwag, za pokazywanie, omawianie piruetów itd. Za przekonanie, jak ważnym w życiu może być balet.

Balet to nie gimnastyka. Pan Waldemar to przypomniał, że ręce, głowa, oczy i oddech są bardzo ważne w tańcu.

- Moje zadanie jest takie, żeby przypomnieć, jakie są litery tańca klasycznego. Staram się sprawić swoimi ćwiczeniami, żeby dziewczęta starały się, jak najdokładniej wykonywać to, co mają w choreografii – mówi Waldemar Wołk-Karaczewski. - Nie ma w tańcu klasycznym odstępstw od zasad. Bo inaczej staje się on nie do oglądania.

Warsztaty baletowe z Waldemarem Wołkiem-Karaczewskim w Zielonej Górze - 15-16 kwietnia br. Jacek Katos

Cieszę się ze współpracy z tuzami baletu

Waldemar Wołk – Karaczewski miał 10 lat, kiedy zaczął przygodę z tańcem w szkole baletowej w Warszawie.

- Dla nas to była zabawa. Dopiero jak się dojrzewa z czasem, wie się o co chodzi w balecie – podkreśla mistrz. - To trzeba poznać. Język baletu - jak każdy język - jest trudny, dopóki się go nie pozna, wtedy okazuje się piękny.

Waldemar Wołk – Karaczewski był m.in. pierwszym solistą baletu Teatru Wielkiego w Warszawie, jeden z czołowych solistów zespołu w Brukseli, Berlinie, Monachium.

- Cieszę się ze udało mi się współpracować z tuzami baletu, mogłem się od nich wiele uczyć – zauważa tancerz i pedagog. – To niezapomniane chwile w moich życiu. Czasami mi się śnią spotkania z tymi ważnymi ludźmi tańca…

Warsztaty baletowe z Waldemarem Wołkiem-Karaczewskim w Zielonej Górze - 15-16 kwietnia br. Jacek Katos

Waldemar Wołk – Karaczewski: Podziwiam panią Anielę

Waldemar Wołk – Karaczewski dodaje, że kiedy tylko przyjeżdża do Zielonej Góry jest pod wielkim wrażeniem.

- Wyczuwam bardzo dużą symbiozę między panią Anielą a dziewczętami. Podziwiam ją bardzo i cieszę się za każdym razem, kiedy mogę do Zielonej Góry przyjechać – podkreśla.

Warsztaty baletowe mogły się odbyć dzięki dofinansowania miasta Zielona Góra.

- Dziękujemy prezydentowi, że warsztaty mogły dojść do skutku, bo już myślałam, że się one nie odbędą – podkreśla Aniela Sidło.