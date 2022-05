Weekend w Zielonej Górze pełen wydarzeń. W Dolinie Gęśnika będzie Międzynarodowy Dzień Rodziny [PROGRAM]

Międzynarodowy Dzień Rodziny odbędzie się w Zielonej Górze, w Dolinie Gęśnika w niedzielę, 15 maja, w godzinach 15.00-18.00. Będzie można świętować na długości od parku linowego, aż do plaży.

- ZGrana Rodzina i MOSiR wraz z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury zabiorą Was na wyjątkową wyspę piratów, ale to Wy będziecie musieli ją znaleźć. Nie martwcie się zaopatrzymy Was w mapy i damy niezbędne wskazówki - czytamy w zaproszeniu ZOK-u.