Wielka majówka w Parku Książęcym w Zatoniu. Piknik z zabytkowymi autami, koncertami, potańcówką

Ogrom atrakcji w czasie majówki w Zatoniu

Pałac w Zatoniu to magiczne miejsce. Podczas majówkowego pikniku przygotowano ogrom atrakcji dla małych i dużych. W weekend nie zabraknie:

Samochód Oscara Schindlera

O powrót do przeszłości w Zatoniu zadbała grupa Retro Lubuskie. Podczas imprezy można było podziwiać zabytkowe pojazdy: opla z 1933 roku oraz citroena z 1926 roku, czy też rowery edelweiss - to "wehikuły" z naprawdę bogatą historią. Mało tego! Goście mogli również przebrać się i zrobić sobie niepowtarzalne zdjęcie w tle z tymi właśnie pojazdami, a także porozmawiać z ich właścicielami. Jest też dodatkowy smaczek. Możecie nie wiedzieć, ale jeden z tych skarbów motoryzacji należał do Oskara Schindlera, lub kogoś z jego rodziny.