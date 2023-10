Wielowymiarowość sitodruku, czyli wystawa w BWA w Zielonej Górze

Sztuka ma oddziaływanie terapeutyczne

Demokratyzujący etos dostępu do sztuki poprzez technikę sitodruku jest fundamentem działalności Kwiaciarni Grafiki. Wydawaniem grafik w edycjach, przeprowadzaniem akcji sitodruku na żywo, wystawami stwarzamy kolejne sytuacje, gdzie osoby zainteresowane polem kultury mogą się weń włączyć. Jak Eduardo Paolozzi czy Andy Warhol chcemy, aby sztuka trafiała do szerokiego grona odbiorców. Nie tylko do muzeów, czy prywatnych kolekcji. Być może naiwnie, jednak wierzymy, że sztuka ma oddziaływanie terapeutyczne i czyni świat lepszym i wolnym — mówi Marta Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki. Te niespodziewane połączenia rezonują nie tylko w przestrzeni recyklingu graficznego, ale tworzą niepowtarzalne utwory graficzne, za którymi stoi przypadek wymieszany z intencją drukarza czy drukarzycy. Wystawa to zderzenie sitodruku i serigrafii. Nie każdy sitodruk to serigrafia, ale każda serigrafia to sitodruk. Będą tu również ziny, bajki, oraz tekstylia. Wszystko co je łączy, to hasło: wolność, równość, serigrafia. Wystawa celebruje siłę techniki, ale także ducha współpracy rozległej sieci artystów_tek, z którymi Kwiaciarnia Grafiki miała/ma przyjemność współpracować.

Autorzy prac prezentowanych na wystawie w BWA

Geneza

Dekada to dla świata to moment niewarty uwagi. Dla nas, kulturotwórczej komórki to burzliwa, pełna zwrotów epoka. Zakładając Kwiaciarnię Grafiki, wiedzieliśmy tyle, że chcemy stworzyć miejsce, które będzie otwarte na interakcję z otoczeniem, będzie obradzać nie tylko kolejnymi chlebowymi zleceniami, ale też stwarzać sytuację do uprawiania kultury. – mówią o projekcie Marta i Kwiatek, założyciele pracowni.

Najpierw, przy narodzinach pracowni pojawił się mały stół do sita sprawiając, że miejsce codziennej pracy przestało służyć jedynie zarabianiu. Sito szybko zaczęło rodzić owoce nie tylko w postaci autorskich prac, ale przede wszystkim stało się przestrzenią, która prowokowała współpracę z innymi. To dzięki temu małemu stolikowi do sita narodziły się znajomości z artystami i artystkami, które trwają do dziś. Dzięki kolejnemu, większemu stołowi pracownia zaczęła realizować także zlecenia dla nowych klientów. Dzięki tej przestrzeni realizuje wystawy. Ponad 10 lat temu nie wiedzieliśmy, że ta prostokątna ramka z siatką tak może wpłynąć na nasze życie. 10-lecie postanowiliśmy wykorzystać jako pretekst do serii wystaw. – dodają twórcy – Teraz opuszczamy naszą kulturotwórczą komórkę, aby podzielić się tym, czym nasze sita zakwitły.

Każde z nich do sita dochodziło inaczej. Marta – klasycznie podczas studiów w Zielonej Górze. Kwiatek – przez ulicę, która zaprowadziła go do trójmiejskiego Obina i dalej do berlińskich pracowni sita. Od początku czuli w sitodruku wolność i samosprawczość. Cenią sobie performatywny charakter sitodruku, który stwarza sytuacje do wspólnego drukowania. W czasach ciągle powiększającego się dystansu jest to dla nich bardzo budujące. Jednak najważniejszy wątek ich działalności to kulturotwórczość rozumiana jako możliwość spotkania z autorem_ką, którego wynikiem jest stworzenie dzieła zamkniętego w określonej edycji. Bliska jest im geneza sitodruku jako techniki, która powstała, aby zwiększyć dostępność dzieła. Kiedyś tam w Japonii zastąpiono ręczne malowanie kimon ramką z szablonem, co spowodowało, że kimona stały się bardziej powszechne. My, wydając serigrafię, również tak działamy. – mówią o swojej pracy Kwiaciarnia Grafiki.