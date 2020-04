Winobrania w tym roku nie będzie? Wiele miast odwołuje wielkie imprezy z powodu koronawirusa. Jak postąpi Zielona Góra?

- Do tej pory nie wyobrażałam sobie, że nie mogłoby być Winobrania . Oburzyłam się, kiedy ktoś rzucił pomysł, by święto miasta skrócić. Teraz sama się jednak zastanawiam, czy w obecnej sytuacji powinniśmy świętować? – pyta pani Ewelina z Zielonej Góry.

Największe wydarzenie miasta w tym roku zaplanowano na 5-13 września. Jak co roku na mieszkańców i turystów czekać miały liczne atrakcje m.in.: koncerty, zabawy plenerowe, zawody sportowe, targi kolekcjonerskie, barwny korowód uliczny i wiele innych. Czy tak się jednak stanie? Prezydent Janusz Kubicki na razie nie myśli o Winobraniu. Podkreśla, że teraz są ważniejsze rzeczy – walka z koronawirusem. Trzeba całą energię i wysiłki skierować na to zadania. A Winobranie? No cóż, sytuacja jest wyjątkowa i scenariusze mogą być różne. Jeśli przyjdzie podjąć decyzję, czy wypłacić pensje pracownikom, czy organizować święto miasta, to oczywiście nie będzie wątpliwości, że wynagrodzenie pracowników będzie ważniejsze…

Teraz wszyscy czekają na rozwój sytuacji. Jednak organizatorzy obawiają się, że jednak tegorocznego Winobrania może nie być. Nie dlatego, że będzie mało czasu, by święto odpowiednio przygotować, ale dlatego że w budżecie może zabraknąć pieniędzy na tego typu wydarzenia. Trzeba będzie zapewnić ludziom „chleb a nie igrzyska”. Wiele miast w regionie, które co roku świętują w czerwcu, odwołało swoje najważniejsze imprezy.

Czy Zielona Góra też powinna tak zdecydować? - Potrzeby związane ze zdrowiem mieszkańców i szpitala są tak duże, że miasto powinno wesprzeć finansowo lecznicę – mówi radny Marcin Pabierowski. – Trzeba uzupełnić sprzęt, zabezpieczyć w środki ochrony, pomóc w prowadzonych inwestycjach. Pandemia pokazuje, jak są one ważne. Jak potrzeba jest budowa nowego OIOM-u, co też pokazała komisja zdrowia miejskiej rady. Zdaniem radnego, także niewykorzystane pieniądze na promocję przez loty (850 tys. zł), także powinny zostać przekazane z miejskiej kasy na szpital.

- Na Winobranie zawsze możemy później znaleźć fundusze. Dziś walka z koronawirusem to cel nadrzędny – podkreśla radny. Emerytka Maria Nałęcka myśli, że nic się nie stanie, jeśli zrobimy wyjątek i zrezygnujemy z Winobrania. Teraz najważniejsze jest zdrowie. Potem także trzeba będzie zrobić wszystko, by pomóc ludziom stanąć na nogi. Wiele firm ma obecnie wielkie zmartwienie, jak przetrwać ten trudny okres.

- A ja myślę, że ludzie są teraz tak zestresowani, że będą potrzebowali potem terapii, zabawy, bycia razem. Winobranie mogłoby być taką terapią. Może skrócić je do weekendu, żeby było taniej, ale pozwoliłbym ludziom trochę się zrelaksować po tym wszystkim – uważa student Sebastian Rogucki.

- Czy zrezygnować? To nasza tradycja. Od lat było Winobranie. Może nie organizujmy koncertów, bo one są drogie. Ale zostawmy chociaż odwiedziny na winnicach czy jarmark – proponuje ekonomistka Iwona Nowak. – Na razie to tylko takie dywagacje, bo przecież nikt z nas nie wie, jak sytuacja zacznie się rozwijać i co będzie nas czekać w czerwcu, sierpniu, wrześniu… Oby życie wróciło do normy. Wtedy na pewno sobie poradzimy. Polak potrafi.

A Państwo, co sądzicie na ten temat?