Winobranie 2023. Elektryczne Gitary i ogrom pozytywnej energii! Widzowie zachwyceni na koncercie zespołu w Zielonej Górze!

Winobranie 2023. Koncert zespołu Elektryczne Gitary

– Bardzo cieszę się z tego, że ufało nam się zaprosić do Zielonej Góry dwa zespoły, które w swoim repertuarze mają piosenki o tym, że jesteśmy z miasta, albo, że to jest moje miasto. Ponieważ to Winobranie kończy obchody jubileuszy w Zielonej Górze i bardzo nam zależało, aby taki akcencik muzyczny również podczas Winobrania zaistniał - przyznała tuż przed świętem Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

W niedzielę wieczorem na Placu Powstańców Wielkopolskich można było zaśpiewać razem z zespołem Elektryczne Gitary - Jestem z miasta.

Organizatorzy Winobrania przypominają, że historia zespołu sięga końcówki lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Elektryczne Gitary koncertują od 1990 roku i nie zwalniają tempa! Zespół wydał 12 albumów i niezliczoną ilość singli. Ich piosenki znamy też z filmowych hitów: „Kiler”, „Kiler-ów 2-óch” czy „Kariera Nikosia Dyzmy”. - Na koncertach prezentują swoje autorskie utwory pełne humoru i autoironii - czytamy w zapowiedzi koncertu.

Co jeszcze wybrzmiało na koncercie? Nie mogło zabraknąć znanych hitów. Podobała się również jedna z nowszych piosenek - Ziemia.

Jak się bawiła publiczność?

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.