Winobranie 2023. Korowód winobraniowy w Zielonej Górze. Czym nas zachwyci w tym roku? Jaka będzie tematyka? Eliza Gniewek-Juszczak

Korowód winobraniowy tym razem zachwyci trzema tematami, a to dlatego, że kończy się świętowanie jubileuszy 700-lecia Zielonej Góry i 800-lecia nadania praw miejskich. Zatem nawiązanie wydaje się jednoznaczne. Co zaplanowano? Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru zdradził nam szczegóły. Co więcej, jeśli dzieci chciałyby zostać glinoludami, to wiemy, gdzie i o której mogą się zgłosić?