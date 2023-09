Winobranie 2023. Zamachowski i Miecznikowski w roli słynnych Blues Brothers!

Cóż za brawura dyrygencka

Plejada talentów

Zestaw artystów na scenie inaugurującej Winobranie był „z góry skazany na sukces”. Wszystko okraszone przebojami duetu „Blues Brothers”. To komedia muzyczna w reżyserii Johna Landisa z 1980 roku. Tytułowa para braci to „Joliet” Jake Blues, grany przez Johna Belushiego i Elwood Blues, grany przez Dana Aykroyda. Film został nakręcony w Chicago i jego okolicach. Doczekał się nawet kontynuacji w postaci filmu „Blues Brothers 2000”. Z pierwotnego filmu pochodzi wiele kultowych przebojów, które z pewnością zabrzmią też w Zielonej Górze, z tym najbardziej znanym „Everybody needs somebody to love”. Zamachowskiemu oraz Miecznikowskiemu towarzyszyła ponadto Jolanta Szczepaniak-Przybylińska.