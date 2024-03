Wojsko w Sulechowie upamiętniło 25-lecie przystąpienia Polski do NATO. Zobacz zdjęcia!

Defilada poddziałów pułku z okazji 25-lecia przystąpienia do NATO

W swoim wystąpieniu pułkownik Parol podkreślił ogromne znaczenie przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego, zaznaczając jednocześnie determinację i zaangażowanie polskich sił zbrojnych w utrzymaniu bezpieczeństwa narodowego. Starosta zielonogórski Krzysztof Romankiewicz wyraził swoją wdzięczność i szacunek dla żołnierzy, którzy oddali cześć Polsce, chroniąc jej granice w ramach sojuszu NATO. Głos zabrał także burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, który podziękował wszystkim obecnym za ich służbę i poświęcenie. Wyraził również dumę z tego, jak sulechowscy artylerzyści reprezentują wartości sojuszu i przyczyniają się do umacniania bezpieczeństwa naszego kraju. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów pułku

Obecnie NATO liczy 32 członków

Mija 25 lat od momentu, kiedy Polska oficjalnie przystąpiła do NATO, stając się integralną częścią Traktatu Północnoatlantyckiego. To symboliczne wydarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, przypada na dzień 12 marca. Polska dołączyła do sojuszu, zyskując wsparcie i solidarność ze strony państw członkowskich. Przystąpienie do NATO otworzyło nowy rozdział w historii Polski, umożliwiając współpracę w obszarze obronności, bezpieczeństwa oraz promując wartości demokratyczne i stabilność regionalną. To ważne święto podkreśla zaangażowanie Polski w utrzymanie pokoju oraz wzmacnianie współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa globalnego. Obecnie sojusz liczy 32 członków, 7 marca br. Szwecja została przyjęta w struktury, które dają wspólną gwarancję obronną.