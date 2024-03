80. rocznica Wielkiej Ucieczki w Żaganiu 2024. Drugi dzień imprez na Stalagu i terenach poobozowych otworzył przelot samolotów!

Wiele wydarzeń w Żaganiu

Wieńce pod pomnikiem

Wielka Ucieczka w Żaganiu

Do Wielkiej Ucieczki z obozu jenieckiego w Sagan (dzisiejszy Żagań) doszło w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku. Początkowo za druty, tunelem Harry, liczącym 111 metrów mało się wydostać 200 jeńców. Ostatecznie w ucieczce wzięło udział 80 lotników. Ucieczka powiodła się tylko trzem: dwóm Norwegom podporucznikowi Jensowi Mullerowi i sierżantowi Per'owi Bergslandowi. Dotarli oni do Szczecina, skąd marynarze przewieźli ich do Szwecji. Holender Bram van der Stok dotarł do Utrechtu, skąd ruch oporu przerzucił go do Wielkiej Brytanii.