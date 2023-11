Wokaliści ze Studia Piosenki Rezonans w Zielonej Górze wracają z festiwali z nagrodami i wyróżnieniami

Wokaliście ze Studia Piosenki Rezonans w Domu Harcerza w Zielonej Górze chętnie biorą udział w festiwalach i konkursach piosenki. Bo jak mówią, to pozwala im rozwijać pasję, sprawdzić swoje umiejętności, skorzystać z rad jury i nawiązać nowe znajomości z osobami, które tak jak oni - kochają śpiewać. Zielonogórzanie godnie reprezentują miasto i zawsze wracają z nagrodami.

Na deskach sceny Wolsztyńskiego Domu Kultury odbył się V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „MIKROFON DLA KAŻDEGO”. Na festiwal do Wolsztyna przyjechali młodzi i starsi wykonawcy z całej Polski. Przewodniczącym komisji oceniającej był znakomity polski wybitny tenor Marek Torzewski. To jeden z najlepszych i bez wątpienia najbardziej charyzmatyczny śpiewak operowy w Polsce. Występuje na scenach operowych całego świata. Poważany jest nie tylko za wybitną sztukę wokalną, ale także za wybitną indywidualność artystyczną.

Gratulacje za zdobycie pierwszego miejsca

Jury oceniało wokalistów w pięciu kategoriach wiekowych. Nasz utalentowany zielonogórski jedenastolatek, Leon Szczygieł, reprezentujący Studio Piosenki „Rezonans” z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji ”Dom Harcerza” w Zielonej Górze, zdobył I miejsce w kategorii wiekowej 11-13 lat. Wyjątkowo miłe było również to, że przy wręczaniu mu tej zaszczytnej nagrody, Leon został przedstawiony jako „Leon Zawodowiec”.

To jednak tylko jeden z wielu sukcesów wychowanków z „Rezonansu”.

Grad nagród dla wokalistów Rezonansu w Tarnobrzegu

Niezwykłe chwile miały miejsce na finałowym etapie Ogólnopolskiego 28. Festiwalu Piosenki „WYGRAJ SUKCES” w Tarnobrzegu, gdzie siedmioro zielonogórskich reprezentantów „Rezonansu” stanęło przed sześcioosobową komisją artystyczną pod przewodnictwem dr. Krzysztofa Heeringa, dziekana Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W tym roku do wiosennych kwalifikacji wstępnych tego największego w Polsce, trzyetapowego festiwalu zgłosiło się aż 900 młodych wykonawców. Do drugiego, wiosenno-letniego etapu kwalifikacji regionalnych zakwalifikowano 686 uczestników, z którego do ścisłego finału konkursu w Tarnobrzegu zakwalifikowano 120 młodych wokalistów. Wśród nich była wspomniana siódemka z Zielonej Góry.

Troje z nich zdobyło cenne nagrody, potwierdzając swoje wyjątkowe umiejętności wokalne. Po dwóch dniach przesłuchań w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury komisja artystyczna przyznała prestiżowe nagrody. Z rąk wokalistki i zarazem jurorki Katarzyny Lisowskiej, nagrodę i III miejsce w kat. I (ur. 2016-2013), zdobyła Barbara Jankowska, a z rąk drugiego jurora i uznanego muzyka Michała Jurkiewicza nagrodę i II miejsce w kat. II (ur. 2012-2010) przyjął jedenastoletni Leon Szczygieł. Z kolei w najstarszej kat. IV (ur. 2006-2004) cenne wyróżnienie przypadło Ewie Milczarek. Osiągnięcie finału i godna prezentacja to także wyjątkowe sukcesy pozostałych reprezentantek „Rezonansu”, a mianowicie: Kai Muszalskiej, Marii Skowyry, Gabrieli Dudkiewicz i Mai Podlipskiej.

Nagrody zdobyte na festiwalu w Gdańsku

Nasi utalentowani artyści również zdobywają nagrody na festiwalach międzynarodowych. W Muszli Koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni odbył się Jubileuszowy X Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „GDYNIA OPEN 2023”. Tu nasi wokaliści również zyskali uznanie komisji artystycznej, której przewodniczył Jerzy Petersburski Jr. Jurorzy po wysłuchaniu młodych artystów w pięciu kategoriach wiekowych postanowili uhonorować tytułem „Laureata Uśmiechniętej Rybki” w kat. Soliści i Duety (do 10 lat) Kaję Muszalską i Barbarę Jankowską oraz przyznać cenne wyróżnienie w kat. Soliści i Duety (11-13 lat) Leonowi Szczygłowi.

Śpiewaj razem z nami

To nie wszystkie osiągnięcia tych utalentowanych wokalistów na międzynarodowej i ogólnopolskiej scenie muzycznej. Nasi wychowankowie doskonale radzą sobie również w świecie festiwali online.

W Warszawie odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki ONLINE "ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI". I tu wychowanka „Rezonansu” Joanna Poddębna zyskała uznanie jurorów, zdobywając cenne wyróżnienie w kat. 10-13 lat.

Również na Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Wokalnych Talentów "SUMMER VIBE FESTIWAL ONLINE" w Warszawie nie brakło reprezentantów „Rezonansu”, gdzie ponownie z uznania jurorów cieszyła się Barbara Jankowska, która zdobyła II miejsce i tytuł „Gold Vibe” w kat. do 9 lat. Na tym samym festiwalu laureatką została absolwentka „Rezonansu” Joanna Zapała, która w najstarszej kat. od 20 lat, również zdobyła II miejsce i tytuł „Gold Vibe”.

Festiwale w Warszawie, Aleksandrowie Łódzkim, Rawie Mazowieckiej...

W kolejnym Ogólnopolskim Wakacyjnym Festiwalu Piosenki Online, który odbył się w Warszawie, również nie zabrakło wśród laureatów reprezentantów „Rezonansu”. Laureatką III miejsca w kat. do 9 lat została Kaja Muszalska. W kat. 10-13 lat II miejsce zdobyła Maria Skowyra, a cenne wyróżnienie w tej samej kategorii przypadło Gabrieli Dudkiewicz i Mateuszowi Drozdowi. Natomiast w najstarszej kat. od 18 lat z III miejsca ex aequo cieszyły się Nikola Ector i absolwentka „Rezonansu” Joanna Zapała.

W następnym warszawskim festiwalu również nie zabrakło zielonogórskich laureatów. Chodzi o II edycję Internetowego Konkursu Piosenki Polskiej „ZAŚPIEWANE LATEM”. Decyzją jurorów laureatką III miejsca w kat. I (do 9 lat) została Barbara Jankowska. Również III miejsce ex aequo w kat. II (10-12 lat) zdobyli Joanna Poddębna i Mateusz Drozd. Najbardziej cieszyła się Maja Sułtanowska, która w najstarszej kat. (od 20 lat) zdobyła I miejsce i „Specjalną Nagrodę Finansową”.

Zielonogórzanie brali też udział w letniej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Online „TOP STAR FESTIWAL 2023” w Aleksandrowie Łódzkim i Rawie Mazowieckiej. Uznanie komisji artystycznej przypadło również wychowance „Rezonansu” Joannie Poddębnej, która zdobyła cenne wyróżnienie w kat. Soliści do 12 lat.

Internetowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "WOKALARIUM 2023"

Natomiast w Rzeszowie odbywał się II Ogólnopolski Festiwal "ROZŚPIEWAJMY PODKARPACIE" 2023 ONLINE. Nie brakło w nim zielonogórskich laureatów ze Studia Piosenki „Rezonans”. W najmłodszej kategorii wiekowej 6-9 lat (ur. 2014-2017) III miejsce zdobyła Kaja Muszalska, a w kat. 10-13 lat (ur. 2010-2013) cenne wyróżnienie przypadło Joannie Poddębnej.

Kolejny IV Ogólnopolski Internetowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "WOKALARIUM 2023" odbył się w Kielcach. Tu również nie zabrakło laureatów z „Rezonansu”.

Decyzją jurorów III miejsce w kat. II (7-9 lat) zdobyła Maria Szefner, a z wyróżnień w tej samej kategorii uradowane były Barbara Jankowska i Maria Skowyra. Również z cennego wyróżnienia cieszyli się w kat. III (10-13 lat) Gabriela Dudkiewicz, a w kat. IV (14-16 lat) Adam Skalski. W najstarszej kat. V (17-24 lata) III miejsce zdobyła Maja Sułtanowska, a jej brat Jakub Sułtanowski otrzymał wyróżnienie.

Sukcesy wychowanków cieszą nauczycieli

Kolejna muzyczna impreza, która odbyła się w Warszawie to I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ONLINE "MŁODE TALENTY WOKALNE", na którym Barbara Jankowska zdobyła uznanie jurorów, otrzymując cenne Wyróżnienie Specjalne w kat. II (8-10 lat).

W 2. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Online „LET'S SING 2023”, odbywającym się również w Warszawie reprezentantka „Rezonansu” Maja Sułtanowska w kat. IV (od 17 lat) zdobyła III miejsce.

Ze wszystkich sukcesów, osiągnięć i zapału do rozwijania talentów swoich wychowanków niezmiernie dumni są ich nauczyciele Elżbieta Sawicka i Ireneusz Sawicki. Cieszą się, że tak wielu z nich zdobyło nagrody na różnych festiwalach, podnosząc renomę Studia Piosenki „Rezonans”. To dla nich największa nagroda za ich poświęcenie i profesjonalizm, które przyczyniają się do tego, że młodzi artyści osiągają tak liczne i wyjątkowe wyniki.

