Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza na wydarzenia. Zobacz, ile się tam dzieje WIDEO

Zielonogórski Ośrodek Kultury. Konkurs Martwa natura

– Nie fotografujemy pejzaży, osób, nie są to portrety. To spojrzenie na to, co jest wokół nas, co jest trochę sztuką a trochę wyposażeniem codziennego użytku – wyjaśnia Anna Przytulska. – Poziom jest bardzo wysoki, ale jeśli ktoś ma kreatywność w sobie, to wystarczy ta jedna chwila, żeby ująć coś dobrze.

Zielonogórski Ośrodek Kultury. Jubileusz festiwalu Fuma

– To taka podróż biograficzna przez twórczość artystki w wykonaniu bardzo nowoczesnym, a jednocześnie podobającym się tym, którzy lubią Agnieszkę Osiecką w tradycyjnym wydaniu. Bez wątpienia na pewno to będzie strzał w dziesiątkę. Zapraszam wszystkich miłośników i Bibobitu, i Agnieszki Osieckiej – zachęca K. Mroziński.

Wystąpią też wybrani laureaci głównych nagród festiwalu Fuma, którzy do tej pory zdobyli nagrody Grand Prix Fuma lub Fumka, czyli główne nagrody festiwalu w z lat 2009 2023. Będzie wybranych 12 osób, które zdobywało nagrody jako nastolatkowie bądź dzieci, a dzisiaj to już osoby dorosłe. Zaśpiewają te same piosenki, z którymi wygrali festiwal.

Na Fumę co roku przyjeżdżają młodzi artyści z całej Polski w wieku od 8 do 21 lat. Oceniane są piosenki polskie, w tym dowolne i z repertuaru obowiązkowego, który co roku jest inny. Po każdym festiwalu powstaje płyta z nagraniami piosenek uczestników. Wielu laureatów Fumy dzisiaj nadal zajmuje się muzyką i kontynuuje pasję, jako swój zawód.

W przyszłym roku festiwal też odbędzie się w październiku, nie w maju, jak do tej pory.