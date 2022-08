Wspólne śpiewy ku czci bohaterów Bitwy Warszawskiej. Zielonogórzanie zgromadzili się tłumnie przy filharmonii

Koncert przy Zielonogórskiej Filharmonii został zorganizowany z racji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej, tzw. "Cudu nad Wisłą".

- To wyjątkowa bitwa nie tylko w dziejach Polski, ale całego świata - przypomina Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. - Dwa lata po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli ponownie stanąć do walki z najeźdźcą ze Wschodu. W obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą brzmi to wyjątkowo, szczególnie w naszych sercach, dlatego warto pamiętać o tych, którzy wtedy walczyli i oddali życie. To doskonała okazja również do tego, by podjąć refleksję, że o wolność trzeba walczyć codziennie. Ona nie jest nam dana raz na zawsze.