Wenus, Nysa, Newa... Tam widzieliśmy niezapomniane filmy, a teraz my nie zapomnijmy o Newie. Potrzebuje naszego głosu

- Moje życie w Zielonej Górze, zwłaszcza młodość to między innymi trzy kina: Wenus, Nysa i Newa. Często z całą paczką chodziliśmy na filmy, a potem długo o nich rozmawialiśmy. Cytaty z najbardziej znanych obrazów wchodziły do naszego słownika – przyznaje Ilona Małaczyńska z Zielonej Góry. – Potem z uwagą śledziliśmy losy tych naszych kin. Wenus stało puste od otwarcia w 2008 roku Cinema City w Focus Mallu. A jego właściciel, przedsiębiorstwo Odra Film z Wrocławia, kilka razy usiłował je sprzedać. W końcu udało się w 2011 sprzedać prywatnemu właścicielowi. Baliśmy się wtedy, że powstanie tam jakiś market. Potem miasto odkupiło ten obiekt i urządziło w nim Planetarium Wenus. Dobrze, że nazwa się zachowała. I że jest sala z fotelami. To przywołuje w pamięci wspomnienia związane z kinem.

Wenus otwarte podczas wizyty pierwszego człowieka w kosmosie

Nysa działała najdłużej

Newa się trzyma i ma bogate plany rozwoju

Budynek, w którym znajduje się Newa, należy do miasta. Natomiast kino prowadzi stowarzyszenie Klub Kultury Filmowej. Nie ma większych dochodów, bilety są tańsze niż w kinach sieciowych, a byśmy mogli oglądać niezależne, ambitne filmy, wszyscy tutaj pracują za darmo. Bo kino to ich pasja. Bo chcą zarażać nią innych. By móc to robić i przyciągać więcej licealistów, studentów i wszystkich miłośników X muzy, potrzebne są jednak większe zmiany. Bez pomocy mieszkańców nie uda się ich zrealizować. Choć stowarzyszenie Klub Kultury Filmowej robi co może, by nawiązując do historii tego miejsca i jego klimatu, wprowadzać nowe elementy. Bo one są konieczne. Stąd kupiło już np. fotele, wygodniejsze i nowsze niż te, które są już bardzo wysłużone. Nowsze, bo nie są one nowe. Na te nie było stowarzyszenia stać. Niebawem zamiast 200 miejsc w kinie Newa będzie ich 180. Za to wygodniej usiądziemy przed ekranem.

Zmiany w kinie Newa są bardzo potrzebne

Skarbem Newy są ludzie. Ale pieniądze na rozwój też są potrzebne

Newa kojarzy się przede wszystkim z ludźmi, którzy oddali jej całe życie jak Andrzej Milczarkiewicz, Andrzej Kawala, Włodzimierz Piekarski. To oni przez lata tworzyli ten niezapomniany, filmowy klimat. Przyciągali nim ludzi na ambitne filmy, dyskusje, wydarzenia, a także co roku na Lubuskie Lato Filmowe, które odbywa się od 1969 roku.

- Tu zawsze było inne kino, nic więc dziwnego, że za komuny bacznie się temu przyglądano, co się tu działo – wspomina Krzysztof Gacki, który dobrze zapamiętał m.in. spotkania ze znanymi reżyserami, aktorami i przez lata nie wyobrażał sobie, by nie mógł być na Lubuskim Lecie Filmowym, gdzie bywała cała filmowa śmietanka.

I dlatego Tomasz Piersiak przypomina, że kino Newa to nie mury, projektory i wentylacja, ale to ludzie, którzy przez lata tu pracowali i tworzyli coś, czego nie można opisać słowami. Nie można tego przerywać…

- Teraz patrzymy z nostalgią na to, co się tutaj działo. Ale to nie jest całkowicie miniony czas. Patrząc na to, jak wielu młodych ludzi interesuje się filmem, co widzimy np. na Lubuskim Lecie Filmowym, jestem optymistą. Przychodzą tłumy na nasze prezentacje. Toczą się gorące dyskusje, które z powrotem chcemy wprowadzić do tego budynku – podkreśla prezes Tomasz Piersiak. I dodaje, że młodzi też są zaangażowani w organizację wydarzeń. Przykładem jest Weronika Nowak, która mogłaby być jego córką, a od lat wiele czasu i energii poświęca Klubowi Kultury Filmowej.

By móc zrealizować plany związane z rozwojem kina Newa, potrzebne są pieniądze. Teraz dzięki budżetowi obywatelskiemu jest szansa, by je pozyskać.

Grzegorz Potęga podkreśla, że kino Newa to ambitny repertuar , który prowokuje do przemyśleń. To ostatnie w mieście takie jednosalowe kino.