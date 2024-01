Centrum Historii Miasta powstanie w Wieży Braniborskiej. Jak to widzą mieszkańcy?

Wieża Braniborska to zabytek. Do rejestru została wpisana w 2017 roku. Kiedy powstał obiekt? Pomysłodawcą wybudowania w Zielonej Górze w 1860 r. wieży widokowej było, powołane w 1834 r. Stowarzyszenie Rzemiosła i Ogrodów. Należeli do niego najbardziej zasłużeni mieszkańcy miasta. Wymyślili sobie, by z okazji jubileuszu 25-lecia stowarzyszenia wybudować za miastem, na wzgórzu, wieżę widokową z kawiarnią i winiarnią, a obok założyć winnicę. Inne źródła podają, że inicjatorem był Friedrich Förster, którego syn był dyrektorem obserwatorium astronomicznego w Berlinie.

Wieża Braniborska. Tu się spotykało ze znajomymi przy kawie

Wieżę Braniborską - co w niej powinno się znaleźć?

Z czasem budynek (o wysokości 18 m, znajdujący się na wzgórzu -203 m) został własnością miasta.

Prezydent Janusz Kubicki poinformował, że w tegorocznym budżecie zapisał pieniądze na stworzenie w Wieży Braniborskiej Centrum Historii Miasta.

Co myślą o tym pomyśle mieszkańcy?

- To powinno być miejsce nie tylko na pamiątki, które mogą zielonogórzanie wypożyczyć, ale wiele się powinno dziać: spotkania tych, którzy mają pomysły na promocje miasta, poważne i mniej poważne dyskusje o mieście, wystawy – mówi Jadwiga Kolska.

Zdaniem Tomasza Wolnego, dobrze by było zebrać tu wszystkie publikacje na temat miasta.

- Dobrze by było także, by tu dyżurował ktoś z Centrum Informacji Turystycznej, bo przecież odwiedzać to miejsce będą turyści z innych regionów i pewnie chętnie się dowiedzą, co warto u nas zobaczyć – podkreśla Ilona Kabacka.

Według Ireny Walewskiej Centrum Historii powinno skupiać nie tylko tych, którzy profesjonalnie zajmują się przeszłością, ale wszystkich, którzy w jakiś sposób interesują się miastem. I to oni mogą podpowiadać, jak ocalać od zapomnienia różne ślady historii, edukować młode pokolenie, zachęcać gości do odwiedzenia Zielonej Góry.

- Mam nadzieję, że znajdzie się tu miejsce na klimatyczną kawiarnię z małą sceną. Niech to będzie taka nasza Piwnica Pod Baranami – mówi Karolina Buczkowska.

Ewelina Muszyńska liczy na to, że mieszkańcy będą mogli wchodzić na szczyt wieży i obserwować niebo. Przecież to też jest tradycja tego miejsca. I o tym fragmencie historii wieży nie można zapomnieć.

- Miło by było, gdyby jakieś ślad, dotyczący prof. Janusza Gila, który spędził tu wiele lat, a także jego współpracowników tu pozostał – dodaje pani Ewelina.