Wszystkich Świętych w Lubuskiem. Sytuacja na drogach, parkingach i cmentarzach RELACJA LIVE

•9.30

Na dziś przewidywana jest kulminacja natężenia ruchu drogowego. Dlatego policjanci intensywnie pracują, aby każdy spokojnie mógł dotrzeć na groby bliskich, a później bezpiecznie wrócić do swych domów. Sprawmy wspólnie, aby na lubuskich drogach nikt nie stracił życia. Do tego potrzebna jest odpowiedzialność i pokora. Policyjne działania „Wszystkich Świętych” prowadzone są od minionego piątku /28 października/. Ponad 250 policjantów ruchu drogowego wspomaganych funkcjonariuszami innych pionów i służb dba o właściwe przemieszanie się po naszych drogach. Mundurowi sprawdzają trzeźwość i stan psychofizyczny kierujących, wymagane dokumenty i uprawnienia do jazdy oraz sposób w jaki przewożą pasażerów – zwłaszcza tych najmłodszych. Sprawdzany jest również stan techniczny pojazdów, który ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ale fundament bezpieczeństwa to przestrzeganie przepisów, zwłaszcza tych dotyczących dozwolonej prędkości, której niedostosowywanie do warunków na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków. Policjanci wyposażeni w laserowe mierniki prędkości i nieoznakowane radiowozy z video-rejestratorem kontrolują ją. Sprawdzamy stan techniczny pojazdów i stan trzeźwości kierowców. W przypadku lekceważącego stosunku do przepisów i powodowania zagrożenia bezpieczeństwa na drodze policjanci wyciągają stanowcze konsekwencje wobec takich kierowców. Zaś kulturalni i rozsądni kierowcy jadą dalej. Policjant w takim przypadku jest partnerem w bezpiecznym dotarciu do celu.