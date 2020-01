Wypadek na „drodze śmierci” między Świdnicą a Nowogrodem Bobrzańskim. Zderzyło się 5 aut. Zobacz film z akcji ratunkowej

– Ranne zostały trzy osoby – mówi asp Wąsowicz. To kierowcy lawety i busa oraz pasażerka nissana. Jedna osoba została przewieziona do szpitala w Żarach. Dwie do trafiły do szpitala w Zielonej Górze. Jedną z nich miejsca wypadku zabrał śmigłowiec LPR.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. – Utrudnienia potrwają kilka godzin – mówi asp. Wąsowicz. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Świdnicę, Kaczenice i Niwiska do Nowogrodu Bobrzańskiego.

