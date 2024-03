Wyprawa na Przemkowskie Bagno. Piękna przyroda i niezwykła przygoda w zasięgu ręki!

Spacer po kładce i widok z góry

Dojazd do rezerwatu jest prosty. Po przybyciu na miejsce, turystów czeka spacer po kładce, prowadzącej przez trzciny aż do wieży widokowej. Z jej szczytu rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Przemkowskie Bagno i cały obszar rezerwatu. Zarówno spacer, jak i wejście na wieżę są bezpłatne.

Kładka jest na bieżąco utrzymywana, jednak warto zwracać uwagę na swoje kroki. Pies bez problemu poradzi sobie z przejściem, ale trzeba go mocno trzymać na smyczy, by uniknąć ewentualnego poślizgnięcia się. Przejazd wózkiem z dzieckiem może być utrudniony, zwłaszcza w weekendy, kiedy na trasie pojawia się więcej turystów.

Bogactwo przyrody Stawów Przemkowskich

Dojazd do rezerwatu

Z Zielonej Góry do rezerwatu Stawy Przemkowskie można dojechać w około godzinę. Najlepszą trasą jest droga S3 w kierunku Wrocławia. Można zjechać na Nowe Miasteczko i jechać przez Niegosławice - ta trasa jest krótsza, ale podróż może zająć nieco więcej czasu. Alternatywnie, można kontynuować jazdę "trójką" aż do zjazdu na Radwanice (DK nr 12), a następnie skierować się przez Krępę do Ostaszowa. Na miejscu prowadzą znaki do kładki.

