Wyprzedaż garażowa w Dzikiej Ochli. Mieszkańcy coraz chętniej odwiedzają to miejsce Agnieszka Linka

Na wyprzedaży garażowej w Dzikiej Ochli można tanio kupić 1001 drobiazgów. Jeśli w twoim domu zalegają zbędne rzeczy przyjedź tu i daj im drugie życie Agnieszka Linka Zobacz galerię (80 zdjęć)

Wyprzedaż garażowa w Dzikiej Ochli to świetna okazja, by za niewielkie pieniądze zdobyć coś fajnego. Czego tu nie ma? Przedmioty codziennego użytku, książki, zabawki, ciuchy, narty, a nawet sprzęt AGD i wiele innych... Jeśli w twoim domu zalegają rzeczy, którym należy się drugie życie załaduj je do bagażnika i sprzedaj na Ochli. Inicjatywa jest nie tylko pożyteczna, ale i praktyczna, bo pozwala skorzystać innym z czegoś, co niepotrzebnie trafiłoby na śmietnik.