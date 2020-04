Wyróżnieni koszykarze Stelmetu. Czy to niespodzianka?

Kubicki do Gortata: „W ogóle wiesz, co się dzieje w Polsce"

W nagrodę powołanie do kadry

Jarosław Zyskowski, rzecz jasna musiał triumfować też w klasyfikacji najlepszych polskich zawodników. Zdobył aż 16 głosów, po jednym otrzymali Michał Michalak i Michał Sokołowski.

Uhonorowany koszykarz z Zielonej Góry jest wychowankiem Śląska Wrocław, ma niespełna 28 lat. Skrzydłowy Stelmetu był liderem zespołu, a nagrodą za świetną grę było powołanie do reprezentacji Polski. Złoty medal z zielonogórską ekipą to już trzeci tytuł mistrzowski Jarosława Zyskowskiego. Wcześniej zdobywał je z Anwilem Włocławek. Do gry w Zielonej Górze przekonała go m.in. wizja drużyny, jaką wymyślił nowy trener Stelmetu Žan Tabak. Chorwacki szkoleniowiec nie pomylił się sądząc, że „Zyzio" będzie kluczowym elementem zespołu.