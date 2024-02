Wyżeł w szeregach zielonogórskiej policji. To pierwszy taki pies w Polsce! (b)

Wyżły to typowo myśliwskie psy, które do tej pory nie były wykorzystywane w polskiej policji. Suza będzie wyjątkiem. Została wyszkolona do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok. Będzie służyć w szeregach zielonogórskiej policji.