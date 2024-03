Czy Izi nadaje się do pracy w policji? Psiego funkcjonariusza czeka ważny egzamin

Zielonogórska policja ma wsparcie

W ubiegłym roku w szeregi policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wstąpiło trzech czworonożnych funkcjonariuszy. To Suza wyszkolona do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok oraz dwa psy patrolowo-tropiące Izi i Ori, które będą wykorzystywane między innymi do zatrzymań osób, tropienia na miejscach zdarzeń czy przeszukiwania terenu.

Najpierw było intensywne szkolenie

Teraz czas na ważny egzamin

Teraz przyszedł czas na sprawdzenie tego, czy Izi nadaje się do pracy w policji. W połowie marca psiego funkcjonariusza czeka specjalny egzamin. Jeśli otrzyma atest, to oficjalnie będzie psem policyjnym, który może pełnić służbę. Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze służy 14 psów. 9 z nich to psy patrolowo-tropiące, 2 wyszkolone są do wyszukiwania materiałów wybuchowych, 2 do wyszukiwania narkotyków i – po raz pierwszy – pies do wyszukiwania zwłok.

Zobacz również: