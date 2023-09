Z POLREGIO odkryjesz uroki lubuskiej perełki. Wybierz się na wycieczkę do Parku Mużakowskiego!

Jeżeli jesteś więc miłośnikiem podróży, to pakuj plecak, zabierz ze sobą aparat i pamiętaj: 16 września odkrywamy Lubuskie z POLREGIO - tym razem jedziemy do Parku Mużakowskiego!

To miejsce uznawane jest za raj i dla piechurów, i dla rowerzystów. W najbliższą sobotę będziecie mogli zwiedzać je pieszo wraz z przewodnikiem, który opowie wam historię tego miejsca, a także wskaże jego najpiękniejsze zakątki i urocze zakamarki.

Dlaczego właśnie to miejsce zasługuje na miano najpiękniejszego zakątka Ziemi Lubuskiej? W 2004 roku Park Mużakowski został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i narodowego UNESCO. Należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. Koncepcja parku jest szczegółowo przemyślana i idealnie łączy elementy roślinne z obiektami architektonicznymi, a jego największymi atrakcjami po stronie polskiej są: arboretum z imponującą kolekcją roślin drzewiastych oraz parki: zewnętrzny, wewnętrzny i na tarasach. To miejsce uważane jest za „nadzwyczajny przykład europejskiego parku krajobrazowego, który reprezentuje nowe podejście do projektowania krajobrazy w regionie miejskim”.