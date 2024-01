Za trzy lata pojedziemy szybką koleją, która połączy osiem gmin? Takie są plany inwestycji za grube miliony

- Osobiście uważam, że Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta to dobry pomysł, ale obawiam się, że pozostaje on tylko w sferze marzeń. Bo czy takie zadanie może się udać? – pytają w emailach do redakcji nasi Czytelnicy.

Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk jest pewny, że inwestycja się powiedzie. Jest przygotowywana i jak informuje ostatnio, szybką kolejną pojedziemy za trzy lata. Szynobuem dotrzemy do miast i gmin, które położone są w promieniu 30 kilometrów od Zielonej Góry.