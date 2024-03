Zabójstwo 7-miesięcznego dziecka w Świebodzinie. Sąsiedzi mówią, że w mieszkaniu wcześniej bywała policja

Babcia znalazła zwłoki wnuczka

To w tym budynku czwartkowy poranek (7 marca) babcia 7-miesięcznegło chłopca znalazła zwłoki swego wnuczka. Kobieta zadzwoniła po pomoc. Na miejsce przyjechało pogotowie. Niestety, na pomoc było już za późno. Maluszek nie żył. Lekarz stwierdził zgon dziecka. Od razu powiadomiono policję. Na ciele dziecka były wyraźne ślady, wskazujące na to, że mogło dojść do straszliwej zbrodni. Sekcja zwłok ma zostać przeprowadzona w piątek, 8 marca, ale obrażenia na ciele dziecka wskazują, że najprawdopodobniej doszło do morderstwa.